هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه قد يلغي كل الإحاطات الصحفية للبيت الأبيض في المستقبل.

وكتب ترامب في تغريدته: “بصفتي رئيسا نشطا جدا مع حدوث الكثير من الأشياء المهمة، فإنه ليس من الممكن لمساعدي أن يقف بدلا عني على المنصة، ولديه معلومات كاملة الدقة!”.

وأضاف: “أفضل شيء يمكن القيام به هو إلغاء جميع جلسات الإحاطة الصحفية في المستقبل، وتقديم ردود مكتوبة حرصا على الدقة”.