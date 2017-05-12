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نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصري وإنبي غدا في كأس مصر
مباراة المصري والمقاولون

نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصري وإنبي غدا في كأس مصر

2017-05-12 22:35:20
أ ش أ

اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم تحت إشراف عصام عبد الفتاح، الحكم نادر قمر الدولة، لإدارة مباراة المصري وإنبي غدا السبت، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على أن يعاونه رضا جبر وهشام إبراهيم، والحكم الرابع محمد الشرقاوي.
كما اختارت اللجنة أيضا، الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة منتخب المحليين الودية أمام اليمن غدا السبت أيضا، حيث يعاون بسيوني كلا من أيمن دجيش وأحمد حسام طه، والحكم الرابع أسامة العارف.

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