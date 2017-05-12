قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده “مستعدة للعب دور فعال في إنهاء أزمة التسليح النووي لكوريا الشمالية”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوتين مع رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، مون جاين، بحسب وكالة “الأناضول” نقلا عن وكالة “يونهاب” الكورية الرسمية.

بدوره أثنى الرئيس جاين على التعاون مع روسيا في كبح الطموح النووي لبيونج يانج، بحسب المصدر ذاته.

وقال جاين خلال الاتصال إنه “يأمل أن تلعب موسكو دورًا في إعادة كوريا الشمالية إلى مسار نزع السلاح النووى”، بحسب بيان رسمي لرئاسة كوريا الجنوبية.

ولفت إلى اعتزامه “القيام باستئناف مبكر للحوار بين الجنوب والشمال، بالإضافة إلى المحادثات السداسية”، وهي التي تجمع الكوريتين وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والصين.

وقد توقفت المحادثات السداسية حول إنهاء الطموح النووي لكوريا الشمالية أواخر عام 2008، بسبب مقاطعة هذه الدول لبيونج يانج.

تجدر الإشارة أن بيونج يانج، تواصل تجاهلها للمجتمع الدولي، وتطور أسلحتها وترسانتها النووية، في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها.

وفي سياق آخر ذكر مون جاين أن “بلاده تؤمن بأن روسيا أهم شريك لها في عمليات إحلال السلام والنمو في منطقة أوروآسيا”، وفق ما أفاد بيان رئاسة كوريا الجنوبية.

وطالب الرئيس المنتخب حديثًا في كوريا الجنوبية، نظيره الروسي، بتعزيز التعاون المشترك بين بلديهما في قطاع الطاقة.