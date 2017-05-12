 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 10:19 مساءً
روابط سريعة
البدري يلقي محاضرة فنية على لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة زاناكو الزامبي

البدري يلقي محاضرة فنية على لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة زاناكو الزامبي

2017-05-12 22:19:29

القى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق، خلال معسكره ببرج العرب مساء اليوم الجمعة، عقب تناول وجبة العشاء، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة زاناكو الزامبي المقرر لها في السابعة مساء غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح النادي الأهلي، على موقعه الرسمي، أن الجهاز الفني حرص خلال المحاضرة على عرض بعض اللقطات الخاصة لمباريات فريق زاناكو وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، بالإضافة لشرح مهام كل لاعب في المباراة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3