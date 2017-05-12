القى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق، خلال معسكره ببرج العرب مساء اليوم الجمعة، عقب تناول وجبة العشاء، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة زاناكو الزامبي المقرر لها في السابعة مساء غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح النادي الأهلي، على موقعه الرسمي، أن الجهاز الفني حرص خلال المحاضرة على عرض بعض اللقطات الخاصة لمباريات فريق زاناكو وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، بالإضافة لشرح مهام كل لاعب في المباراة.