 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 10:22 مساءً
روابط سريعة
ترامب يشجع من السعودية حلفاء أمريكا لمواجهة الفوضى
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب يشجع من السعودية حلفاء أمريكا لمواجهة الفوضى

2017-05-12 22:22:26
متابعات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت رايموند ماكماستر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع في السعودية مع شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتابع ماكماستر، اليوم الجمعة: نعمل مع حلفائنا حتى تكون لدينا إستراتيجية فعالة في أفغانستان.

وأكد أن ترامب سيشجع من السعودية شركاء أمريكا للعمل من أجل السلام ومواجهة الفوضى والعنف، مشددًا: «تقوية حلفائنا من مصلحة أمننا القومي».

وأردف مستشار الأمن القومي الأمريكي: «ترامب سيؤكد خلال زيارته إسرائيل العلاقة الأمريكية الوثيقة بإسرائيل، ورغبته في أن يعيش الفلسطينيون بكرامة وأن يقرروا مصيرهم».

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3