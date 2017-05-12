قال مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت رايموند ماكماستر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع في السعودية مع شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتابع ماكماستر، اليوم الجمعة: نعمل مع حلفائنا حتى تكون لدينا إستراتيجية فعالة في أفغانستان.

وأكد أن ترامب سيشجع من السعودية شركاء أمريكا للعمل من أجل السلام ومواجهة الفوضى والعنف، مشددًا: «تقوية حلفائنا من مصلحة أمننا القومي».

وأردف مستشار الأمن القومي الأمريكي: «ترامب سيؤكد خلال زيارته إسرائيل العلاقة الأمريكية الوثيقة بإسرائيل، ورغبته في أن يعيش الفلسطينيون بكرامة وأن يقرروا مصيرهم».