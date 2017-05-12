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يوفنتوس يضم المغربي بن عطية بشكل نهائي مقابل 17 مليون يورو
مهدي بن عطية

يوفنتوس يضم المغربي بن عطية بشكل نهائي مقابل 17 مليون يورو

2017-05-12 22:16:57
أ ش أ

ضم نادي يوفنتوس المدافع المغربي مهدي بن عطية القادم من بايرن ميونخ الألماني بشكل نهائي مقابل 17 مليون يورو، بعدما لعب صفوف النادي الإيطالي على سبيل الإعارة هذا الموسم.
وكان اليوفي قد ضم المدافع في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يضمه بشكل نهائي اليوم، بحسب بيان للنادي.
وقال نادي “السيدة العجوز” في بيان إنه فعل حق الشراء النهائي للاعب مقابل 17 مليون يورو.
وخاض بن عطية (30 عاما) 19 مباراة هذا العام بقميص اليوفي الذي يقترب من الفوز معه بلقب الدوري وتأهل معه لنهائي الكأس المحلي أمام لاتسيو في 17 مايو الجاري، ودوري الأبطال أمام ريال مدريد في 3 يونيو المقبل.

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