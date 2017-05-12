خلال احتفالية كبرى
سحر شعبان: الدعم النفسي أهم مرحلة فى علاج سرطان الثدى2017-05-12 22:39:33
قالت سحر شعبان مؤسسة مبادرة “كونى الاقوى .. كونى سحر” لدعم مرضي السرطان وأسرهم ، إن الدعم النفسي لمريض السرطان يأتى فى المقام الاول فى طريق الشفاء السريع من المرض .
وأضافت خلال الاحتفالية الكبرى التى اقامتها المبادرة مساء اليوم الجمعة فى ساقية الصاوى بالزمالك للتوعية بأهمية الفحص المبكر والدورى لسرطان الثدى ان كتير من الحالات التى اصيبت بالمرض كانت تعانى مش مشكلات مجتمعية اهمها الحرج من الافصاح عن المرض امام الاقارب والاصدقاء بسبب بعض المعتقدات الوهمية .
واشارت الى انه عكس الشائع لدى معظم الناس ان سرطان الثدى لا يصيب الا من هن فوق سن الاربعين فانها صادفت حالات فى عمر 18 عام مصابة بالمرض ، وطالبت سحر بالتوعية المستمرة فى المدارس والجامعات .
ودعت الى الاهتمام بالجانب النفسي للمريضات والدعم المعنوى لهن على طريق الشفاء التام .
على حين أكد الدكتور امجد غزال رئيس مجلس امناء المبادرة انه حتى الآن لا توجد أسباب معروفة للاصابة بالمرض ، وانه لابد من الفحص الدورى والمستمر وهو ما تقوم به المبادرة للتوعية بذلك وامتد نطاق التوعية الى الفئات العمرية من سن الاعدادى والثانوى .
وعلى نفس الصعيد كرمت المبادرة شبكة الاعلام العربية “محيط” كأحد المواقع الاخبارية الرائدة فى دعمها منذ تأسيسها .
كما شمل التكريم عدد من الاعلاميين والصحفيين والفنانين الداعمين للمبادرة ، كما شملت تكريم ملائكة الرحمة رفقاء رحلة كفاح المرض مع المريضات .
وفى ختام الحفل تم توزيع بعض الهدايا الرمزية على الحضور من الانتاج اليدوى لمحاربات السرطان المتعافيات ، والتقاط الصور التذكارية للحضور مع مؤسسي المبادرة .
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