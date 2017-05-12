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الفيصلي" يفوز على "الوحدات" في ذهاب نصف نهائي كأس الأردن
فريق الفيصلي الاردني

الفيصلي" يفوز على "الوحدات" في ذهاب نصف نهائي كأس الأردن

2017-05-12 22:13:53
أ ش أ

فاز فريق “الفيصلي” الأردني لكرة القدم على منافسه “الوحدات” بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة القدم، التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد عمان الدولي.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب في العشرين من مايو الجاري.
ومن جهة أخرى، يلتقي فريقا “الجزيرة” و”الرمثا” غدا السبت على ستاد عمان الدولي ، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي الآخر؛ على أن يتقابلا في لقاء الإياب على ستاد الحسن في إربد في العشرين من الشهر الجاري.
ويتقابل المتأهلان من مجموع مباراتي الذهاب والإياب للفرق الأربعة في المباراة النهائية التي تقام يوم 24 مايو الجاري.

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