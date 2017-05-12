هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بانتخابه رئيسا لفرنسا، ونيله ثقة الشعب الفرنسي.

وحسب «واس» أعرب الملك سلمان، في اتصال هاتفي مع ماكرون، عن تطلع السعودية لتعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل معًا لما يحقق السلم والاستقرار في العالم.

وقد عبر الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، وعلى مشاعره تجاه الجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في جميع المجالات، والعمل مع المملكة في كافة القضايا التي تهم المنطقة والعالم.