أكثر من 5 آلاف معتمر يغادرون إلى الأراضى المقدسة2017-05-12 21:57:26
أكد مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة لنقل 3 آلاف و 440 معتمرا لأداء مناسك العمرة.
وقال المصدر، إن الشركة سيرت 10 رحلات جوية إلى مطار جدة، وأقلعت 8 رحلات جوية من مطار القاهرة بينما أقلعت رحلتان من مطار برج العرب بالإسكندرية.
وأضاف أن الشركة سيرت أيضا 6 رحلات إلى مطار المدينة المنورة، حيث أقلعت 5 رحلات جوية من مطار القاهرة، بينما أقلعت رحلة واحدة من مطار برج العرب، ليصل إجمالى عدد الرحلات التى تسيرها الشركة اليوم 16 رحلة جوية.
كما غادرت القاهرة 8 طائرات تابعات للخطوط الجوية السعودية وعلى متنها نحو ألفى معتمر.
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