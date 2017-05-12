شن المرشح الرئاسي المحسوب على المحافظين، إبراهيم رئيسي، هجوما حادا على الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال المناظرة السادسة والأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

وحسب وكالة “أنباء فارس”، اتهم رئيسي، حكومة الرئيس روحاني بالفساد وانتشار المحسوبية، لافتا إلى أن هناك العديد من حكومة روحاني يعملون في القطاع الخاص.

ورأي رئيسي، أن حكومة روحاني فشلت في وقف ظاهرة التهريب، مؤكدا أن خسائر إيران من عمليات التهريب للسلع الأجنبية بلغت عشرة مليارات دولار.

واعتبر رئيسي أن حكومة روحاني فشلت في مواجهة البطالة المنتشرة بين الشباب، مؤكدا أنه سيعمل على توفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.