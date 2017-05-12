التموين": رفضنا استلام 3 آلاف طن قمح من المزارعين لهذا السبب!2017-05-12 21:51:59
أعلن ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام مليون و 400 ألف طن قمح محلى من المزارعين منذ فتح باب التوريد وحتى أمس، فيما رفضت لجان الفرز ما يزيد عن 3 الآف طن بسبب الشوائب والأتربة
وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين، عدم استلام أقماح أقل من درجة النظافة 22.5 قيراط للحفاظ على جودة الدقيق المنتج والمخصص لإنتاج الخبز المدعم، لافتا إلى جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دورى، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.
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