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الأوقاف تؤكد حرصها على أن يخرج ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين بأفضل صورة
وزير اﻻوقاف محمد مختار جمعة

الأوقاف تؤكد حرصها على أن يخرج ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين بأفضل صورة

2017-05-12 21:45:20
أ ش أ

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، حرص الوزارة على أن يخرج ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين في شهر رمضان الكريم هذا العام على أفضل صورة ممكنة فكريا وثقافيا ودينيا بعد توقفه لعدة سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف ، اليوم الجمعة ، بالمشرفين العلميين والإداريين القائمين على ملتقى الفكر الإسلامي الذى تنظمه الأوقاف خلال شهر رمضان.
وأكد وزير الأوقاف أن ملتقى الحسين سيكون أحد أهم منابر الوسطية والتنوير في شهر رمضان الكريم هذا العام ضمن خطة الوزارة الدعوية والثقافية خلال الشهر والتى تتضمن لقاءات فكرية مع شباب العلماء والمقرر عقده بمركز شباب الجزيرة ودروس التراويح و عقب الصلوات واقامة الشعائر والاعتكاف بهدف نشر صحيح الدين ومواجهة التطرف .

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