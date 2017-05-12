لهذه الأسباب عليك التوقف عن تناول "السوشي"2017-05-12 21:35:37
بعد أن حظيت أطباق “السوشي” اليابانية على شهرة كبيرة في العالم، أكد أطباء برتغاليون أن تناول تلك الأطعمة يؤدي لانتشار عدوى طفيلية خطيرة على الصحة.
وفي وصف لإحدى الحالات السريرية الحرجة التي عاينوها، وحسب “روسيا اليوم”، قال الأطباء لمجلة BMJ Case Reports: “لجأ إلى المشفى رجل ثلاثيني يعاني من الحمى والإقياء وآلام شديدة في المعدة، في البداية أظهرت تحاليل الدم أن المريض يعاني من التهابات حادة، وبعد معاينته وسؤاله عن وضعه الصحي والأطعمة التي تناولها قبل دخوله إلى المشفى.
وأكد الرجل أن الأعراض بدأت بالظهور بعد تناوله بعض وجبات السوشي على مدار عدة أيام، الأمر الذي دفعنا للاشتباه بإصابته بطفيليات Anisakidae التي تنتقل عن طريق تناول لحوم الأسماك النيئة”.
بعد معاينة معدة المريض بواسطة المنظار، وجد الأطباء أن المنطقة الملتهبة في جدار معدته تحتوي على أربع يرقات ديدان طفيلية خيطية من سلالة الـ Anisakidae، وبعد إزالة تلك الطفيليات عاد وضع المريض للتحسن تدريجياً.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة» - محيط
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار…Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT
-
«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...Fri, 12 May 2017 08:43:58 GMT
-
تعرف على موعد مباريات الدوري في رمضانFri, 12 May 2017 08:58:33 GMT