بعد أن حظيت أطباق “السوشي” اليابانية على شهرة كبيرة في العالم، أكد أطباء برتغاليون أن تناول تلك الأطعمة يؤدي لانتشار عدوى طفيلية خطيرة على الصحة.

وفي وصف لإحدى الحالات السريرية الحرجة التي عاينوها، وحسب “روسيا اليوم”، قال الأطباء لمجلة BMJ Case Reports: “لجأ إلى المشفى رجل ثلاثيني يعاني من الحمى والإقياء وآلام شديدة في المعدة، في البداية أظهرت تحاليل الدم أن المريض يعاني من التهابات حادة، وبعد معاينته وسؤاله عن وضعه الصحي والأطعمة التي تناولها قبل دخوله إلى المشفى.

وأكد الرجل أن الأعراض بدأت بالظهور بعد تناوله بعض وجبات السوشي على مدار عدة أيام، الأمر الذي دفعنا للاشتباه بإصابته بطفيليات Anisakidae التي تنتقل عن طريق تناول لحوم الأسماك النيئة”.

بعد معاينة معدة المريض بواسطة المنظار، وجد الأطباء أن المنطقة الملتهبة في جدار معدته تحتوي على أربع يرقات ديدان طفيلية خيطية من سلالة الـ Anisakidae، وبعد إزالة تلك الطفيليات عاد وضع المريض للتحسن تدريجياً.