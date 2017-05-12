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بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ طفلة من موت محقق
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بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ طفلة من موت محقق

2017-05-12 21:34:38

هذه بالفعل لحظة تحبس الأنفاس، حينما لاحظ المارة بأحد الشوارع بمدينة سانليورفا التركية أن هناك طفلة صغيرة تتدلى من شرفة منزلها، فوقفوا في الشارع واستعدوا لالتقاطها، إذا فقدت اتزانها.

ولم يلبث المارة كثيراً، فما هي إلا ثوان معدودة حتى سقطت الطفلة إليف في أيدي المارة، من دون أن تصاب بأي أذى، و حسب “العربية” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد كانت إليف التي لم تتعدَّ الثانية من عمرها تلعب في شرفة منزلها، وفي غياب الأهل تمكنت من التسلق أعلى الشرفة ولحظها السعيد، شاهدها المارة من أسفل فأدركوا أنها حتماً ستسقط من الشرفة، فاستعدوا بالفعل لذلك، والتقطوها قبل أن تهوي على الأرض، المقطع الذي يحبس الأنفاس التقطته إحدى الكاميرات المثبتة في الشارع، ولم تذكر الصحيفة ما إذا كانت الشرطة تحقق في الحادث أم لا.



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