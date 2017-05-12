كيف تستفيد من البطاطس صحياً؟2017-05-12 21:31:49
رغم أن البطاطس من الخضار المرتبطة بالسمنة، إلا أن تناول حبة متوسطة الحجم المشوية بقشرها الغني بالألياف، بدون ملح أو إضافات أخرى، يعتبر وجبة صحيّة تخلو من الدهون والكولسترول، ولا تتجاوز كمية السعرات الحرارية فيها عن 160.
البطاطس من الخضار الغنية بفيتامين “B6” وفيتامين “C” ومعدني الحديد والبوتاسيوم، وتوّفر حبة متوسطة الحجم 20 % من حاجة الجسم للبوتاسيوم، الذي يخفف من الأثر السلبي للصوديوم في الدم، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، وأظهرت دراسة أن تناول ست إلى ثماني حبات من البطاطس البنفسجية الصغيرة الغنية بمضادات الأكسدة يساعد في تخفيف ضغط الدم والتقليل من خطورة الإصابة بأمراض القلب، خاصة بين من يعانون من البدانة.
أين هي المشكلة مع البطاطس؟
وتكمن المشكلة في قلي البطاطس في كثير من الزيت، مثل البطاطس المقلية والـ “هاش براونز،” والتي تتسبب برفع نسبة السعرات الحرارية والدهون والصوديوم، ووجدت دراسة أن تناول البطاطس المقلية مرتبط بزيادة بسيطة في خطر الإصابة بسكري النوع الثاني لدى كثير من النساء، خصوصاً اللواتي يعانين من السمنة ويتبّعن أسلوب حياة قليل النشاط.
يعود الأثر الضار ذاته لدى تغطية البطاطس بمكونات غنية بالسعرات الحرارية، مثل الزبدة واللبنة والمايونيز والجبنة، حتى وإن كانت البطاطس مشوية، ووجدت دراسة أخرى أن اللواتي تناولن أربع حبات أو أكثر من البطاطس المشوية أو المسلوقة أو المهروسة أسبوعياً عانين من ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالنساء اللواتي تناولن أقل من حصة بطاطاس في اشهر.
أما نصيحتنا لك فهي تناول البطاطس باعتدال مع مراعاة طريقة الطهي والعناصر المُضافة، كما ينصح بتنويع الخضار التي يتم تناولها إلى جانب البطاطس، لأن البطاطس لوحدها تفتقر لعديد من العناصر الغذائية الأخرى.
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