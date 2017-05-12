عندما نتبع أي نظام غذائي لإنقاص الوزن، عادة ما نرى الوجبات مليئة بالعناصر الخضراء، سواء الخضراوات أو الأوراق، مع عناصر صفراء وربما حمراء في بعض الأحيان، وذلك لاكتمال النظام الغذائي ومد الجسم بكل العناصر اللازمة.

إلا أن خبراء التغذية يرون أن العناصر الحمراء ربما تكون هامة جداً من أجل الوصول إلى تغذية سليمة، حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” المعنيّ بالشؤون الصحية.

فوائد عديدة للخضروات ذات اللون الأحمر

اللون الأحمر في المأكولات يسمى بالـ”ليكوبين”، وهو نوع معدل من الـ”كاروتين” (العنصر الغذائي الذي يكسب الجزر لونه البرتقالي)، فذلك العنصر الغذائي يتمتع بخواص مذهلة مقاومة لسرطان عنق الرحم وسرطان المبيض.

ما يميز الخضراوات ذات اللون الأحمر أنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة، فالثمرة الحمراء المتوسطة الحجم تحتوي عادة على ما يتراوح بين 10 إلى 50 سعراً حرارياً، إلا أن فوائدها لا تعد ولا تحصى، ومن هذه الخضراوات الحمراء التي تتمتع بفوائد مذهلة:

1- الشمندر

يعد من أفضل الخضراوات ذات اللون الأحمر، لأنه غنيٌّ بمضادات الأكسدة والألياف والحديد وفيتامين “C” والفولات، فهو يعزز من مكونات الدم، لذا فهو يمنع الأنيميا ويحافظ على ضغط الدم في المعدل المثالي.

يحتوي الشمندر على الـ”كاروتين”، كما أنه غنيٌّ بعناصر غذائية هامة مثل المنغنيز، وما يميزه أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة جداً، ويمكن تناوله عدة مرات في الأسبوع، إما مطبوخاً أو مضافاً إلى السلطة أو في صورة عصير.

2- الملفوف “الكرنب” الأحمر

مثل معظم الخضراوات الصليبية، فإن الملفوف الأحمر (يميل إلى اللون البنفسجي)، غنيٌّ بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية، كما أنه غنيٌّ بمضادات الأكسدة، ومن أفضل طرق الاستفادة من كل مكوناته، تناوله في شكله الطبيعي أو مضافاً إلى السلطة.

3- الطماطم

الطماطم الحمراء من أكثر الثمرات الحمراء فائدة، حيث إنها تعد مصدراً هاماً لالـ”ليكوبين”، وكذلك فيتامين “C” والبوتاسيوم، وبالطبع يمكن تناول الطماطم الحمراء في جميع صورها، إما مطبوخة أو ضمن طبق السلاطة، أو في صورة عصير.

4- الفجل

ربما لا يفضل الجميع تناول الفجل مباشرة، إلا أن فوائده العديدة ستجعلك تحرص على إضافته لأطباقك بانتظام، فهو غنيٌّ بفيتامين “C”، والفولات، وكذلك المعادن الهامة مثل البوتاسيوم، كما أن الفجل غنيٌّ بمضادات الأكسدة، وهو يعزز من صحة القناة الهضمية.

5- الفلفل الأحمر

يرى خبراء التغذية أن الفلفل الأحمر وكذلك الفلفل الأصفر من الأطعمة التي يطلقون عليها الـ”سوبر”، نظراً لأنهما يحتويان على عناصر مفيدة فهو غنيٌّ بمضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على الخواص المضادة للسرطان، خاصة سرطان الرئة، كما يحتوي على فيتامين “C” وفيتامين “A”، لذا إذا كنت من المدخنين، فحاول إدراج الفلفل الأحمر وكذلك الأصفر في وجباتك بانتظام.

6- البصل الأحمر

البصل الأحمر غنيٌّ بالألياف، كما أن المركبات الكيمياوية المتواجدة في البصل الأحمر تقوي من الجهاز المناعي، وتقلل من تكون الكوليسترول الضار وتحمي القلب، كما أنه غنيٌّ بعناصر مقاومة للسرطان.