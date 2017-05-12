من قال إن الاستخدام الوحيد للبالونات هو تزيين الحفلات؟! إذ يُمكنها أن تُصبح غطاءً محكمًا للعُلب، كما تحفظ الأكواب من الانزلاق على الأسطح الملساء، أو تصبح حتى ممحاة.

وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، يُمكن استخدام البالونات أيضاً لتثليج المشروبات الغازية والعصائر، وكذا لتنظيف الأحواض، وتحويلها إلى كرة، أو فاتح للبرطمانات، أو ربما جراب أنيق للهواتف، شاهد كل هذا وأكثر في الفيديو السابق.اضغط هنا.