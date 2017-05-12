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إحباط تسلل 50 أجنبيا إلى ولاية كسلا بالسودان
عناصر من الشرطة السودانية

إحباط تسلل 50 أجنبيا إلى ولاية كسلا بالسودان

2017-05-12 21:20:25
أ ش أ

أحبطت أجهزة الأمن بالسودان محاولة تسلل وتهريب 50 أجنبيا من دول مجاورة عبر الحدود إلى ولاية كسلا لاستغلالهم لصالح عصابات الإتجار بالبشر.

وقال محمود بابكر قائد الفرقة 11 مشاة التي أحبطت المحاولة - في تصريح صحفي ـ إن رجال الفرقة بذلوا جهدا كبيرا لإحباط محاولة التسلل وضبط المتسللين ، مشيرا الى أن تهريب البشر والإتجار بهم أصبح من أخطر الظواهر التي تهدد الأمن العام ، ولذلك فإن القضاء عليه يعتبر من أهم الأولويات.

من جانبه ، قال آدم جماع آدم والي كسلا إن الحكومة سوف تسن قوانين لمواجهة هذه الجرائم ، مؤكدا أن الولاية ظلت تعاني من التسلل من دول الجوار ، وأرهقت ماليا ولوجيستيا ، لافتا إلى جهود الأجهزة الأمنية لتغطية كافة حدود الولاية لحفظ الأمن ومنع التهريب والتسلل.

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