ماي: الهجوم الإلكتروني لم يستهدف المستشفيات البريطانية عمدا2017-05-12 21:05:36
قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن هجوما إلكترونيا وقع اليوم الجمعة وشمل عددا من الدول لم يستهدف المستشفيات البريطانية عمدا.
وقالت ماي “لم يكن يستهدف هيئة الصحة الوطنية.. إنه هجوم دولي وتأثر به عدد من الدول والهيئات”.
وأضافت قائلة “نعلم أن عددا من مؤسسات هيئة الصحة الوطنية أبلغت عن تعرضها لهجوم إلكتروني ... لكن ليس لدينا أدلة على أنه تم اختراق بيانات المرضى”.
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