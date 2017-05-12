ألقت الشرطة في ميانمار القبض على متطرفين اثنين من القوميين البوذيين وتبحث عن عدد آخر بعدما اشتبكوا مع مسلمين في يانجون العاصمة التجارية للبلاد وهو ما يبرز تنامي قلق السلطات من تزايد التوترات الدينية.

وجاء القبض عليهما بعد أن أغار قوميون يقودهم اتحاد الرهبان الوطني على شقق سكنية يوم الثلاثاء في حي يقطنه عدد كبير من المسلمين في يانجون مما أثار مشاجرات لم تتوقف إلا عندما أطلقت الشرطة الرصاص في الهواء. وقبل أسبوعين أجبر نفس الأشخاص مدرستين للمسلمين على الإغلاق.

وقال مسؤول بالشرطة في حي منجالار توانج نيونت في يانجون حيث وقعت المشاجرات هذا الأسبوع “ألقينا القبض على شخصين مساء أمس ولا نزال نبحث عن الباقين”.

وزادت التوترات بين الغالبية البوذية والأقلية المسلمة في ميانمار منذ مقتل العشرات ونزوح عشرات الآلاف في اضطرابات ترافقت مع بدء انتقال البلاد إلى الديمقراطية في 2012 و2013.