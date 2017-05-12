قال الإعلامي مصطفي بكري، إن «كونداليزا رايس» مستشارة الأمن الخارجي الأمريكي السابق، اعترفت بأن ما جري في العراق كان مؤامرة ، وكانت عملية إجتياح هدفها الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل “صدام حسين” وليس نشر الديمقراطية في هذا البلد ولكنها كانت مشكلة أمنية بحتة من خطر الرئيس العراقي.

وأضاف بكري، خلال «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية«صدي البلد»، أن كل يوم تظهر المؤامرة التي حذرنا منها مسبقًا وهو الهدف الحقيقي، لتفتيت العراق والقضاء علي جيشه الوطني ، وإسقاط الرئيس الشرعي للعراق.

موضحًا ان النتيجة تشريد الشعب العراقي في الشوارع وظهور جماعات الإرهاب مثل ” داعش” و”النصرة ” وهنا لابد ان يطالب أبناء الشعب العراقي ، وأبناء سوريا، وليبيا ، بمحاكمة المتورطين في ذلك من أمريكان وحلفائهم كمجرمي حرب.