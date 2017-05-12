دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعارضة الألبانية إلى الامتناع عن العنف خلال التظاهرات المناهضة للحكومة. وفقا “لأسوشيتد برس”.

وقالت بعثة المنظمة في ألبانيا في تغريدة، الجمعة، إن “الحق في التجمع السلمي من أسس الديمقراطية”، مضيفة أنه “لا مجال للعنف في ألبانيا 2017 “.

تخطط المعارضة الألبانية لتنظيم احتجاجات على مستوى الدولة السبت.

وتقاطع المعارضة البرلمان منذ فبراير الماضي، وتطالب رئيس الوزراء إيدي راما بالاستقالة قبل الانتخابات على خلفية مخاوف من تلاعب حكومته بالانتخابات.

من المتوقع أن تشرع ألبانيا في مفاوضات بشأن عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي إذا أجرت انتخابات حرة ونزيهة في الثامن عشر من يونيو المقبل وطبقت إصلاحات في منظومة العدالة، وهو الأمر الذي تعرقله المعارضة.

