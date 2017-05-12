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باسم ياخور يوضح حقيقة خضوعه لجراحة تجميل الأنف
باسم ياخور

باسم ياخور يوضح حقيقة خضوعه لجراحة تجميل الأنف

2017-05-12 20:46:18

نفي الفنان باسم ياخور خضوعه لجراحة تجميلية جديدة خلال الأشهر الماضية.

ونشر الفنان باسم ياخور خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” مقطع فيديو مضحكاً.

وظهر في الفيديو مؤكدا أنه لم يجرِ أي جراحة تجميلية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في أنفه.

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