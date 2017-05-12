 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 08:44 مساءً
روابط سريعة
أعضاء حكومة الوفاق الوطني بالسودان يؤدون القسم أمام البشير
الرئيس السوداني عمر البشير

أعضاء حكومة الوفاق الوطني بالسودان يؤدون القسم أمام البشير

2017-05-12 20:42:16
أ ش أ

أدى أعضاء حكومة الوفاق الوطني الجديدة بالسودان، مساء اليوم الجمعة بالقصر الجمهوري بالخرطوم، القسم، أمام الرئيس عمر البشير، بحضور رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إيذانا ببدء عمل الحكومة، التي تقع عليها مسئولية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأدى القسم أمام الرئيس كل من: حسبو محمد عبدالرحمن، نائبا لرئيس الجمهورية، و محمد الحسن الميرغني مساعدا أول لرئيس الجمهورية، و إبراهيم محمود حامد وعبد الرحمن الصادق المهدي وموسى محمد أحمد مساعدين لرئيس الجمهورية، بجانب 31 وزيرا و44 وزير دولة.

ويأتي تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالسودان، والذي تم الإعلان عنه مساء أمس الخميس، تنفيذا للحوار الوطني بين القوى السياسية، والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه، والتي شارك فيها ووقع عليها 79 حزبا و34 حركة سياسية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3