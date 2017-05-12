أدى أعضاء حكومة الوفاق الوطني الجديدة بالسودان، مساء اليوم الجمعة بالقصر الجمهوري بالخرطوم، القسم، أمام الرئيس عمر البشير، بحضور رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إيذانا ببدء عمل الحكومة، التي تقع عليها مسئولية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأدى القسم أمام الرئيس كل من: حسبو محمد عبدالرحمن، نائبا لرئيس الجمهورية، و محمد الحسن الميرغني مساعدا أول لرئيس الجمهورية، و إبراهيم محمود حامد وعبد الرحمن الصادق المهدي وموسى محمد أحمد مساعدين لرئيس الجمهورية، بجانب 31 وزيرا و44 وزير دولة.

ويأتي تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالسودان، والذي تم الإعلان عنه مساء أمس الخميس، تنفيذا للحوار الوطني بين القوى السياسية، والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه، والتي شارك فيها ووقع عليها 79 حزبا و34 حركة سياسية.