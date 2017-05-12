أعضاء حكومة الوفاق الوطني بالسودان يؤدون القسم أمام البشير2017-05-12 20:42:16
أدى أعضاء حكومة الوفاق الوطني الجديدة بالسودان، مساء اليوم الجمعة بالقصر الجمهوري بالخرطوم، القسم، أمام الرئيس عمر البشير، بحضور رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إيذانا ببدء عمل الحكومة، التي تقع عليها مسئولية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأدى القسم أمام الرئيس كل من: حسبو محمد عبدالرحمن، نائبا لرئيس الجمهورية، و محمد الحسن الميرغني مساعدا أول لرئيس الجمهورية، و إبراهيم محمود حامد وعبد الرحمن الصادق المهدي وموسى محمد أحمد مساعدين لرئيس الجمهورية، بجانب 31 وزيرا و44 وزير دولة.
ويأتي تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالسودان، والذي تم الإعلان عنه مساء أمس الخميس، تنفيذا للحوار الوطني بين القوى السياسية، والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه، والتي شارك فيها ووقع عليها 79 حزبا و34 حركة سياسية.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة» - محيط
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار…Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...Fri, 12 May 2017 08:43:58 GMT
-
تعرف على موعد مباريات الدوري في رمضانFri, 12 May 2017 08:58:33 GMT