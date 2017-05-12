أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب 20 ساعة مرصعة بالأحجار الكريمة قدرت قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه.

ففي أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة مصر للطيران رقم 915 القادمة من أبو ظبي إشتبه مأمور الجمرك فى راكب مصري دكتور بالمعاش، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص الأشعة تلاحظ وجود أجسام ذات كثافات منتظمة ، فتم تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب وعثر على 20 ساعة ماركات عالمية مرصعة بالأحجار الثمينة موزعة على ثلاث حقائب بين طيات ملابسه ، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 3 ملايين جنيه.

أمر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم (3) بتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الراكب.