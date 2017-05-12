التقطت أقمار صناعية صورًا توضح إرسال الصين طائرات دون طيار إلى قاعدة جوية في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.

وحسب “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، أظهرت الصور التي التقطتها الأٌقمار التابعة لشركة “ديجيتال جلوب” التجارية في 24 مارس الماضي، زوجًا من طائرة شانشي كج-500 إو & سي التوربينية، مع طبق رادر على الأرض في قاعدة جيالاشي الجوية، في الجزء الشمالي من جزيرة هاينان الصينية.

وأيضًا، تمَّت رؤية طائرتين أخريين من طراز Y-8، وهو نوع أقدم من طراز كج-200 إو & سي، والطائرة الأخرى التي يمكن أن تكون طائرة دورية بحرية من طراز Y-8J أو Y-8X، إلى جانب طائرة كج-500s.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر كي جي - 500 في هاينان، حيث كانت الصين قد نشرت في وقت سابق فوج طائرات مهمات خاصة إلى الجزيرة.

ويتبع هذا الفوج بعثة خاصة تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، ومقرها في شمال الصين.

يُذكر أنَّ قوات من أمريكا واليابان وفرنسا وبريطانيا، شاركت في مناورات بالجزر الأمريكية النائية في المحيط الهادئ، وسط مخاوف من أن تقيد الصين الحركة في بحر الصين الجنوبي.

وتضمَّنت التدريبات التي تقودها فرنسا، حول غوام وتينيان، عمليات إنزال برمائية تنقل القوات بمروحية ودوريات حضرية، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.