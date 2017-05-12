مساعد بوتين يحذِّر الولايات المتحدة: "لصبرنا حدود"2017-05-12 20:18:30
قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنَّ موسكو لا تتوقع تسوية كل المشكلات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة، مشيرًا إلى أنَّ بلاده تنتظر خطوات من واشنطن قريبًا، محذِّرًا من أنَّ للصبر الروسي حدودًا.
وأضاف، في تصريحاتٍ أوردتها “روسيا اليوم”، الجمعة “الجانب الروسي يتحلى بالصبر، وهو ينتظر من السلطات الأمريكية تسوية المسائل المتعلقة بفرض الحجز على بعض ممتلكات البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة والمشكلات الناجمة عن طرد 35 دبلوماسيًّا روسيًّا في أواخر العام الماضي”.
وأضاف المسؤول الروسي: “نتحلى بالصبر وضبط النفس، لكن للصبر حدود.. لقد نبهنا في ديسمبر الماضي إلى أنَّه يجب إعادة الوضع إلى سابق عهده، وفي حال لم تقدم واشنطن على ذلك، فسندرس طبعًا، إجراءات جوابية معينة”.
وأعاد إلى الأذهان أنَّ روسيا امتنعت عن الرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة، التي تمثَّلت في طرد الدبلوماسيين وفرض الحجز على عددٍ من ممتلكات البعثة الدبلوماسية الروسية، لكنَّه شدَّد على أنَّ ذلك لا يعني إلغاء مبدأ الرد بالمثل.
من جانب آخر، أكَّد أوشاكوف بدء بلورة هيكلية العلاقات الروسية الأمريكية واكتسابها طابعًا جوهريًّا، وذلك بأنَّ زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى واشنطن جاءت متممة لسلسلة من الاتصالات الروسية الأمريكية على مختلف المستويات.
ورجَّح بأن يعقد أول لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في هامبورج الألمانية في 7 و8 يوليو المقبل.
وأوضح أنَّ هناك عوامل عدة تؤكد أنَّ هذا اللقاء سيعقد فعلًا، مشدِّدًا على أهمية أن يأتي الاجتماع الأول للزعيمين بنتائج ملموسة ودفعة إيجابية للعمل الثنائي المستقبلي.
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