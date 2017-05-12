وصل البابا فرنسيس اليوم الجمعة، إلى قاعدة مونتى ريال الجوية العسكرية شمال لشبونة التى سيتوجه منها إلى مزار فاتيما للاحتفال بالمئوية الأولى لظهور السيدة العذراء على ثلاثة رعاة صغار.

وصرح البابا فى الطائرة التى اقلته إلى البرتغال “هذه الرحلة مميزة بعض الشيء، فهى رحلة صلاة ولقاء مع الله ومريم العذراء”.

وكان الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوسا فى استقبال الحبر الأعظم عند ترجله من الطائرة وسيعقد معه اجتماعا فى أول زيارة له إلى البرتغال.

ويتوجه بعدها البابا فرنسيس فى مروحية إلى فاتيما التى تبعد حوالى أربعين كيلومترا ليدخل المزار المريمى بعيد الساعة 17,00 ت ج فى سيارة “باباموبيلي” التى نقلت خصيصا من روما.

ويتوقع أن يحتشد نحو 400 الف مؤمن فى الساحة عند اسفل كاتدرائية فاتيما لحضور صلاة عامة ومباركة من البابا فرنسيس. وسيكتفى مئات آلاف آخرون بمتابعة ما يحصل على شاشات عملاقة.

ولمناسبة زيارة البابا، اتخذت السلطات البرتغالية إجراءات أمنية غير مسبوقة مع نشر ستة آلاف عنصر من القوى الأمنية وفرق الإسعاف.