نائب لافروف يشارك في محادثات جنيف القادمة حول سوريا

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية مشاركة نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف في محادثات جنيف القادمة حول سوريا المقرر انطلاقها في 16 مايو الجاري.

وقال المصدر حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الجمعة - “نؤكد مشاركة جينادي جاتيلوف في الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف في (الفترة) 16 - 19 مايو”.

وبشأن الشخصيات التي سيلتقي بها الدبلوماسي الروسي، قال المصدر إنه “لا يزال برنامج الزيارة قيد التحضير”.