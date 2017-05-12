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«5 ليالي» يستجيب الله فيها الدعاء
الدكتور علي جمعة ـ على جمعة ـ مفتي مصر

«5 ليالي» يستجيب الله فيها الدعاء

2017-05-12 20:44:32

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك خمس ليالٍ يستجيب الله تعالى فيها الدعاء.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإمام الشَّافِعِيُّ -رضي الله عنه- قَالَ: «وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ».

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