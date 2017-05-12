تمكنت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات من خلال حملاتها المتنوعة اليوم الجمعة من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام والمخالفات التموينية والمرورية ومخالفات المرافق والتعديات وغيرها.

ففي محافظة البحر الأحمر ، أسفرت حملة عن ضبط 49 مطلوبا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس الجزئي والمستأنف وضبط هارب من الحكم بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه في قضية مخدرات ، وضبط 40 مشتبها فيه ، وضبط عدد من القضايا والمخالفات المتنوعة فى قطاعات التموين والمرافق والاشغالات ، وتحرير 500 مخالفة مرورية متنوعة منها 14 مخالفة قيادة بدون رخصة.

وفي محافظة الفيوم ، تمكنت حملة أمنية مكبرة من ضبط عامل بمركز أبشواي وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات رصاص ، كما تمكنت من ضبط 7 قضايا إحراز سلاح من دون ترخيص وضبط بندقية خرطوش بلجيكي بروحين ملغى ترخيصها وضبط اثنين يحرزان أسلحة بيضاء.

وتم ضبط 1885 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 726 قرار إزالة وتمكين ، وضبط 740 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة بحوزة عامل من قرية النزلة ، وضبط مخزن بقرية النزلة بمركز الشواشنة يمتلكه عامل وبداخله 550 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأحجام تحوي 15 مليون لعبة نارية مختلفة الأشكال لترويجها على تجار الجملة والتجزئة.

وتم كذلك تنفيذ 1144 حكما قضائيا ، وضبط 68 قضية تموينية عثر خلالها علي أكثر من 5 أطنان من الدقيق والأسمدة أثناء بيعها في السوق السوداء ، وضبط صاحب مكتبة وبحوزته 6 آلاف و612 عبوة فوار وأقراص محظور بيعها خارج الصيدليات المرخصة، وضبط 138 بطاقة تموين ذكية وكارتين ذهبييبن بحوزة سائق تريسيكل ، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وفي محافظة القليوبية ، كشفت واقعة إطلاق رصاص في منطقة البقوشي بالخانكة وإصابة اثنين عن تشكيل عصابي خطير لسرقة خطوط أنابيب البترول في محافظتي بني سويف والقليوبية ، حيث تبين أن المجني عليه في الواقعة تاجر مواد بترولية أقام شراكة بينه وبين سائق مزرعة دواجن للاستيلاء على خط أنابيب بترول مار بمركز سمسطا ببني سويف وسرقة المواد البترولية ، واتخذا من مزرعة مجاورة له ستارا لتخزين المسروقات ونقلها لتصريفها في القليوبية والقاهرة.

ووقعت حادثة إطلاق النار بعد اختلافهما على متحصلات السرقة حيث أرسل السائق شخصين لمعاقبة شريكه وأطلق أحدهما على التاجر النار فأصابه وأصاب زميله بالخطأ، وتم التحفظ على المصابين بالمستشفى، ويضم التشكيل آخرين تم إلقاء القبض على أحدهم وتكثف الجهود للقبض على شريك المجني عليه ومتهم آخر هارب.

وفي محافظة شمال سيناء ، تم ضبط 8 قضايا تموينية منها 3 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3 قضايا أخرى لعدم حمل شهادة صحية ، وقضيتي إدارة منشأة بدون ترخيص ، فيما أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 182 مخالفة مرورية متنوعة ، وتمكن ضباط المرافق من ضبط 12 مخالفة متنوعة منها : 6 إزالات إدارية فورية، و4 مخالفات إعلانات، ومخالفتي إشغالات تم رفعها.

وفي محافظة المنيا ، تم ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 218 تذكرة هيروين مخدر للاتجار ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تم شن حملة لإزالة التعديات الواقعة على المجرى المائي لنهر النيل ، وتم تمشيط الجزر الواقعة بنهر النيل لضبط المخالفات المتعلقة بقوانين البيئة والري والصرف والصيد والملاحة الداخلية بدائرة مركز أبو قرقاص، وأسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ على نهر النيل وردم مساحة 1600 متر مكعب.