قائد القوات الأمريكية: حزب الله في سوريا يهدد إسرائيل2017-05-12 19:55:43
كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تفاصيل زيارة رئيس الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إلى تل أبيب، وأشارت إلى أنها تهدف لـ “كبح جماح” حزب الله في سوريا.
وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، الثلاثاء الماضي، زيارة إلى تل ابيب التقي فيها “رئيس الوزراء الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ورئيس اركان جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء غادي أيزنكوت.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد اعتبر المسئول العسكري الأمريكي، أنّ وجود “حزب الله” في جنوب سوريا يشكل تهديدًا خطيرًا لإسرائيل.
وأضاف رئيس الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، أنّ التأثير الإيراني في سوريا يسبّب القلق، مؤكدًا أنّه يُشارك إسرائيل خشيتها من حصول “حزب الله” على أسلحة متطوّرة جدًا.
زيارة دانفورد هي الثالثة لإسرائيل، ويعدّ توقيتها مهم جدًا، فقد التقى الجنرال الأمريكي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، وناقش معه سلسلة التهديدات للأمن الإسرائيلي من إيران وصولًا إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما شكره وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لأنّه “صديق مهم بالنسبة لإسرائيل”.
ورأى الجنرال أنّ احتمال فتح الحزب جبهة ثانية في سوريا ضد إسرائيل تهديد كبير لأمن إسرئيل.
وقال إنّه تحدث بشكل موسّع مع المسؤولين الإسرائيليين عن الأوضاع في المنطقة، ونقلت وزارة الدفاع الأمريكية عنه أنّ التأثير الإيراني في المنطقة واضح من خلال ما تفعله القوات الإيرانية في كلّ من سوريا والعراق.
وبرأي الجنرال الأمريكي فإنّ إيران تشكّل “شبكة تهديد” تضمّ قوات الحرس الثوري الإيراني وتدعم “حزب الله”.
المحلّل السياسي الإسرائيلي في صحيفة “هاآرتس” عاموس هرئيل، رأى أنّ دانفورد سلّط الضوء على التهديد الإيراني، مشيرا إلى أنّ حقيقة ما تحدّث عنه الجنرال الأمريكي ليس مختلفًا كثيرًا عن المعضلات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في تحضيره للحرب المقبلة.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة» - محيط
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار…Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...Fri, 12 May 2017 08:43:58 GMT
-
تعرف على موعد مباريات الدوري في رمضانFri, 12 May 2017 08:58:33 GMT