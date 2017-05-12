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قائد القوات الأمريكية: حزب الله في سوريا يهدد إسرائيل
قائد قوات مشاة البحرية الجنرال جوزيف دانفورد

قائد القوات الأمريكية: حزب الله في سوريا يهدد إسرائيل

2017-05-12 19:55:43
متابعات

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تفاصيل زيارة رئيس الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إلى تل أبيب، وأشارت إلى أنها تهدف لـ “كبح جماح” حزب الله في سوريا.

وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، الثلاثاء الماضي، زيارة إلى تل ابيب التقي فيها “رئيس الوزراء الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ورئيس اركان جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء غادي أيزنكوت.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد اعتبر المسئول العسكري الأمريكي، أنّ وجود “حزب الله” في جنوب سوريا يشكل تهديدًا خطيرًا لإسرائيل.

وأضاف رئيس الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، أنّ التأثير الإيراني في سوريا يسبّب القلق، مؤكدًا أنّه يُشارك إسرائيل خشيتها من حصول “حزب الله” على أسلحة متطوّرة جدًا.

زيارة دانفورد هي الثالثة لإسرائيل، ويعدّ توقيتها مهم جدًا، فقد التقى الجنرال الأمريكي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، وناقش معه سلسلة التهديدات للأمن الإسرائيلي من إيران وصولًا إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما شكره وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لأنّه “صديق مهم بالنسبة لإسرائيل”.

ورأى الجنرال أنّ احتمال فتح الحزب جبهة ثانية في سوريا ضد إسرائيل تهديد كبير لأمن إسرئيل.

وقال إنّه تحدث بشكل موسّع مع المسؤولين الإسرائيليين عن الأوضاع في المنطقة، ونقلت وزارة الدفاع الأمريكية عنه أنّ التأثير الإيراني في المنطقة واضح من خلال ما تفعله القوات الإيرانية في كلّ من سوريا والعراق.

وبرأي الجنرال الأمريكي فإنّ إيران تشكّل “شبكة تهديد” تضمّ قوات الحرس الثوري الإيراني وتدعم “حزب الله”.

المحلّل السياسي الإسرائيلي في صحيفة “هاآرتس” عاموس هرئيل، رأى أنّ دانفورد سلّط الضوء على التهديد الإيراني، مشيرا إلى أنّ حقيقة ما تحدّث عنه الجنرال الأمريكي ليس مختلفًا كثيرًا عن المعضلات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في تحضيره للحرب المقبلة.

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