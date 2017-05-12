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إصابة مواطن مصرى فى مدينة بنغازى الليبية بطلق نارى عشوائى
عناصر الشرطة الليبية

إصابة مواطن مصرى فى مدينة بنغازى الليبية بطلق نارى عشوائى

2017-05-12 19:57:01
وكالات

أصيب مواطن مصري يدعى مُسلم عبدالرحمن سعد (33عامًا) بعيار ناري عشوائي في منطقة اللثامة بمدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء لجراحة الحوادث فى ليبيا فاديا البرغثي لموقع الوسط اليوم الجمعة، إن المواطن المصرى أصيب بطلق ناري في اليد اليمنى وحالته الصحية مستقرة، مؤكدة بأنة يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يذكر أن منطقة اللثامة قريبة من مواقع الاشتباكات بمنطقة الصابرى وطالبت الجهات المختصة خروج المدنيين من المواقع القريبة من مناطق الاشتباك.

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