أصيب مواطن مصري يدعى مُسلم عبدالرحمن سعد (33عامًا) بعيار ناري عشوائي في منطقة اللثامة بمدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء لجراحة الحوادث فى ليبيا فاديا البرغثي لموقع الوسط اليوم الجمعة، إن المواطن المصرى أصيب بطلق ناري في اليد اليمنى وحالته الصحية مستقرة، مؤكدة بأنة يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يذكر أن منطقة اللثامة قريبة من مواقع الاشتباكات بمنطقة الصابرى وطالبت الجهات المختصة خروج المدنيين من المواقع القريبة من مناطق الاشتباك.