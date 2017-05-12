أعلن البرتغالي اوجستو ايناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة كابس يونايتد في مستهل مشوار الفريق الأبيض بدورى مجموعات بطولة افريقيا للاندية في المباراة المقرر لها اليوم علي ملعب استاد برج العرب.

وضمت تشكيلة الزمالك كل من احمد الشناوي ، علي جبر ، محمود الونش ، أسامه ابراهيم ، محمد ناصف طارق حامد ، معروف يوسف ، شيكابالا، مصطفي فتحي ، أحمد رفعت، باسم مرسي