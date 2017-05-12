يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا السبت الاجتماع السنوى الثامن عشر لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة خلال الاجتماع يعقبها الاستماع الى عدد من مداخلات أعضاء مجلس أمناء المكتبة.

ويأتى هذا اللقاء عقب موافقة الرئيس السيسي على اختيار الدكتور مصطفى الفقى مديرا جديدا للمكتبة خلفا للدكتور إسماعيل سراج الدين، ويضم مجلس الأمناء فى عضويته عددا من الشخصيات الدولية البارزة ، فضلا عن عدد من الشخصيات وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.