أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، أن عملية التفاوض لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر ما زالت مستمرة، ولكن لا يوجد حلول جديدة في هذا الشأن.

وأضاف الوزير الروسى وفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفستى” أن عملية التفاوض مستمرة على الدوام، ولكن للأسف بعد الأحداث المأساوية فى العام قبل الماضى لا توجد أخبار جديدة حول هذا الموضوع.

كانت طائرة ركاب روسية، من طراز “إيرباص 321” تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” ومتجهة إلى سانت بطرسبورغ، قد تحطمت في أجواء شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري، في 31 أكتوبر من العام الماضي، ما أودى بحياة 217 راكباً و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.