يابانيون يتظاهرون ضد بناء قاعدة أمريكية جديدة2017-05-12 19:44:33
أفادت تقارير إعلامية يابانية أن مئات من سكان مقاطعة أوكيناوا خرجوا إلى الشوارع مطالبين طوكيو وواشنطن بوقف بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة على الجزيرة اليابانية شبه الإستوائية.
وقالت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، اليوم الجمعة، إن حوالي 800 شخص شاركوا في المظاهرات في مدينة ناها عاصمة مقاطعة “أوكيناوا”، قبل الذكرى الـ45 لعودتها للسيادة اليابانية من الاحتلال الأمريكي.
هذا وسينقسم المتظاهرون بعد ذلك إلى مجموعتين، حيث سيتم تنظيم مسيرتين احتجاجيتين، إحداهما تتجه نحو القواعد الأمريكية والثانية نحو ساحات القتال التي تعود لعهد الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من المعارضة المحلية الواسعة، وافقت اليابان والولايات المتحدة على بناء المنشآت الجديدة للقوات الأمريكية في منطقة حساسة من الناحية البيئية في شمال “أوكيناوا”، المعروفة بأبقار البحر والشعاب المرجانية.
يذكر أن أوكيناوا عادت إلى سيادة اليابان في عام 1972، بعد 20 عاما من إنهاء الاحتلال الأمريكي في معظم أنحاء البلاد، غير أن الجزيرة ظلت مسرحا لتركيز غير متناسب لوجود عسكري أمريكي في اليابان.
وقال ميكيكو شيروما عمدة ناها خلال المسيرة: “أشعر بغضب شديد لأن الحوادث المتعلقة بالقواعد العسكرية تقع الواحدة تلو الأخرى”.
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