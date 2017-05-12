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بالصور.. "داعش" يحرق غابات الموصل
داعش يحرق غابات الموصل

بالصور.. "داعش" يحرق غابات الموصل

2017-05-12 19:35:34
متابعات

تسبب تنظيم “داعش” باندلاع حريق ضخم في “غابات الموصل”، اليوم الجمعة، نتيجة القصف الذي نفذه بقذائف الهاون.

وأظهرت صور تبادلتها وكالات الأنباء الرماد وهو يغطي أرض الغابات الواقعة على الضفة اليسرى من نهر دجلة، فيما لاتزال فرق الدفاع المدني تعمل لإزالة الأضرار بعد أن تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

وغابات الموصل هي متنزه أنشئ أواسط القرن الماضي ووسع على مدى السنوات اللاحقة حتى بلغت مساحة 900 دونم، ويضم مجمعات سياحية وفنادق.

داعش يحرق غابات الموصل

داعش يحرق غابات الموصل

داعش يحرق غابات الموصل

داعش يحرق غابات الموصل

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متابعات
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