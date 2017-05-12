إجلاء 1200 شخص من "برزة وتشرين" في دمشق2017-05-12 19:19:29
خرج أكثر من 1200 شخص بين مقاتلين معارضين ومدنيين، اليوم الجمعة، من حيي برزة وتشرين في دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في إطار عملية إجلاء تمهد الطريق أمام الحكومة السورية لإنهاء وجود الفصائل المعارضة في العاصمة دمشق.
وتشهد سوريا منذ أكثر من عامين عمليات مشابهة شملت عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين وخصوصا من معاقل الفصائل المعارضة، لكن عملية الاجلاء التي بدأت الاثنين هي الأولى في العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 6 أعوام.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بخروج “1246 شخصا بينهم 718 مسلحاً” من حيي برزة وتشرين، في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بإنهاء المظاهر المسلحة فيهما تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليهما.
واستؤنفت، الجمعة، عملية الإجلاء في حي برزة بخروج دفعة ثانية مؤلفة من “664 شخصا بينهم 103 مسلحين” وفق سانا، التي لم تحدد عدد المغادرين من حي تشرين، ويرجح أن من تبقى من الـ1246 خرجوا من تشرين.
وخرجت الاثنين دفعة أولى مؤلفة من 1022 شخصا، بينهم أكثر من 560 مقاتلا، من حي برزة، حيث يتوجه المغادرون إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.
وتدور منذ أشهر مفاوضات لإجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الراغبين من أحياء برزة وتشرين والقابون في شمال شرق دمشق.
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