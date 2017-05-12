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رسالة "نادرة" من كوريا الشمالية إلى أمريكا !
ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون

رسالة "نادرة" من كوريا الشمالية إلى أمريكا !

2017-05-12 19:13:54
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تعهدت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، بتعزيز الردع النووي “بوتيرة أكبر”، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تسعى لقطع تمويل الدولة الشيوعية المنعزلة.

وذكر تلفزيون “كيه.آر.تي” الرسمي في بيونج يانج أن لجنة برلمانية بعثت رسالة احتجاج نادرة إلى مجلس النواب الأمريكي اليوم بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق بأغلبية ساحقة، في الرابع من مايو الجاري، على تشريع لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية من خلال استهداف قطاع الشحن الكوري الشمالي والشركات التي تتعامل مع الدولة المنعزلة.

وأوضح التلفزيون أن رسالة الاحتجاج المباشر على واشنطن قدمتها لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس الشعب الأعلى، والتي يرأسه اري سو يونج وهو دبلوماسي ومساعد مقرب من الزعيم كيم جونج أون.

وأعادت كوريا الشمالية الشهر الماضي لجنة الشؤون الخارجية، التي كانت ألغتها أواخر التسعينات، وهي محاولة يرى خبراء أنها تهدف لتحسين العلاقات مع العالم الخارجي.

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