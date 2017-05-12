قررت محكمة “باسماني” في موسكو، اليوم الجمعة، سجن محمد يوسف إرماتوف، المشتبه بالتواطؤ مع منفذ تفجير مترو بطرسبورج، شهرين على ذمة التحقيق، ورفضت طلب المحامي، إخلاء سبيل موكله.

وحسب “روسيا اليوم” قرأت القاضية يوليا سافينا قرار المحكمة، الذي ينص على: «توافق المحكمة على طلب جهات التحقيق حبس المتهم محمد يوسف إرماتوف حتى 11 يوليو 2017 على ذمة التحقيق».

وكان المحقق قدم خلال جلسة المحكمة تقريرا، يتضمن عثور المحققين على عبوة ناسفة في الشقة التي يسكنها المتهم، تشبه تلك التي استخدمت في التفجير الإرهابي بمدينة بطرسبورج، في الوقت ذاته، أكد المحقق للمحكمة بأن إرماتوف لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.

وعلى ضوء تقرير المحقق، طلب وكيل النيابة من المحكمة سجن المتهم، وعدم إخلاء سبيله، تحت أي مسوغات.

من جانبه، طلب محامي المتهم الإفراج عن موكله، مبررا طلبه قائلا: «موكلي يقطن الشقة التي يستأجرها في موسكو مع أشخاص آخرين، وليس هناك إثبات بأن العبوة الناسفة يقتنيها هو بالتحديد».

وأضاف المحامي: «لا يوجد أي إثباتات حقيقية تدين موكلي، وكل هذه التهم لا تحمل سوى الطابع السياسي».

ويشار إلى أن المتهم محمد يوسف إرماتوف الذي أوقف أمس، في ضواحي مدينة موسكو، بتهمة التواطؤ مع أكبر جون جاليلوف، منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة بطرسبورج، في 3 أبريل الماضي، هو شقيق إبراهيم جون إرماتوف، الذي اعتقل بعد أيام من وقوع تفجير مترو بطرسبورج، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا، بما فيهم منفذ الهجوم، وإصابة أكثر من 100 بجروح متفاوتة الخطورة.