التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وذلك في مقر إقامة البطريرك الخاص في موسكو.

وحسب وكالة “وفا” أطلع الرئيس عباس، البطريرك كيريل، على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال بحق الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي، أمس الخميس، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الجوانب الأكثر إلحاحا في تسوية الصراع في الشرق الأوسط.