تنطلق صباح غد السبت امتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها، الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بمحافظة القليوبية، حيث يؤدى 40 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 132 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان، إنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن لتأمين اللجان والكنترولات وخطوط سير الأسئلة وأوراق الإجابات والصحة لدعم اللجان بالأطباء والتمريض للتعامل الفوري مع أي حالات مرضية، مضيفا أنه تم تسليم رؤساء اللجان التعليمات المنظمة لسير الامتحانات والمحظورات بداخل اللجان، محذرا من أي تجاوزات خلال سير الامتحانات واتخاذ الاجراءات القانونية بشكل فورى مع المخالفين.

من جانبه، أكد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية الصادق السيد، إنه تم الاستعداد للامتحانات بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 24 استراحة للملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى وتزويدها بكافة المستلزمات وسبل الراحة وتزويدها بالثلاجات والمراوح ومبردات المياه وأجهزة التليفزيون، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات ومواجهة أي مشكلات طارئة وحلها بشكل فوري.