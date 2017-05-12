غدا.. 40 ألف طالب وطالية يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية2017-05-12 19:42:21
تنطلق صباح غد السبت امتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها، الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بمحافظة القليوبية، حيث يؤدى 40 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 132 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان، إنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن لتأمين اللجان والكنترولات وخطوط سير الأسئلة وأوراق الإجابات والصحة لدعم اللجان بالأطباء والتمريض للتعامل الفوري مع أي حالات مرضية، مضيفا أنه تم تسليم رؤساء اللجان التعليمات المنظمة لسير الامتحانات والمحظورات بداخل اللجان، محذرا من أي تجاوزات خلال سير الامتحانات واتخاذ الاجراءات القانونية بشكل فورى مع المخالفين.
من جانبه، أكد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية الصادق السيد، إنه تم الاستعداد للامتحانات بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 24 استراحة للملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى وتزويدها بكافة المستلزمات وسبل الراحة وتزويدها بالثلاجات والمراوح ومبردات المياه وأجهزة التليفزيون، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات ومواجهة أي مشكلات طارئة وحلها بشكل فوري.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة» - محيط
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار…Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...Fri, 12 May 2017 08:43:58 GMT
-
تعرف على موعد مباريات الدوري في رمضانFri, 12 May 2017 08:58:33 GMT