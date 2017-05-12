افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مسجد الخير بقسم الحكماء بمدينة الزقازيق بتكلفة 5 ملايين جنيه لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

وأدى محافظ الشرقية، اليوم صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة بحضور فخري عبد العزيز مساعد المحافظ للمشروعات وعدد من أعضاء النواب و القيادات الأمنية و الشعبية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية و تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان و فضل إقامة المساجد ومنزلة من يعمرها و يقوم عليها مؤكدًا ان المسجد هو بيت الله على الأرض وتؤدى فيه الصلوات.

واستمع محافظ الشرقية وجموع المصلين لإبتهالات دينية في مدح الرسول الكريم.

وفي مشهد حضاري اصطف عدد من رجال الدين المسيحي أمام المسجد لمشاركة المصلين فرحتهم بإفتتاح مسجد الخير بمدينة الزقازيق.

يذكر أن المسجد مقام على مساحة 500 متر ومكون من طابقين وبه مصلى للسيدات وملحق بالمسجد ساحتين قوامها 1500 متر تستغل في صلاة الجمعة و الأعياد.