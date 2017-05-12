مصرع شخصين وإصابة 3 في حادثين منفصلين بالمنيا2017-05-12 18:53:15
لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، في حادثين منفصلين اليوم الجمعة في محافظة المنيا.
ففي الحادث الأول، تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، ومصرع أحد راكبيها عبدالرحمن أحمد إبراهيم “صيدلي- 27 سنة” وإصابة آخر إثر اختلال عجلة القيادة.
وفي الحادث الثاني، تلقى مدير الأمن إخطارا بمصرع طفل وإصابة اثنين آخرين (حالتهما حرجة) في حادث تصادم “توك توك” بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الشرقي، جراء انحراف عجلة القياده فى يد السائق أثناء ذهابهم من محل إقامتهم بقرية إسطال التابعة لمركز سمالوط للعمل بمحاجرالمنيا.
وأسفر الحادث عن مصرع عبدالله محمد “14 سنة” وإصابة طفلين آخرين بكسور بقاع الجمجمة واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسم.. تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام وإيداع جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.
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