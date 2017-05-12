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وزير الخارجية الروسى يناقش مع شكرى التعاون المتبادل فى الأزمة السورية
سامح شكري وسيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسى يناقش مع شكرى التعاون المتبادل فى الأزمة السورية

2017-05-12 18:48:29
وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ناقش مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى وجهات النظر حول الأزمة فى سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار اجتماع أستانا الذى عقد فى الفترة من 03-04 مايو الماضى.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها أنه جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع المسلح فى سوريا.

ويشير التقرير إلى أن الوزيرين أكدا تعزيز الحوار والتعاون الروسى المصرى في مختلف المجالات.

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