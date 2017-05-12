نفذ مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة تجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث سقوط طائرة خارج المطار نتيجة عطل في المحرك بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدنى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وصرح الطيار محمد سلام رئيس الشركة المصرية للمطارات -في بيان- بأن التجرية تهدف إلى تدريب جميع الجهات العاملة بالمطار وهيئات محافظة جنوب سيناء على مواجهة الأزمات طبقا لخطة طوارئ المطار وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو وسلطة الطيران المدني المصرية.

وقال إن المشاركين في التجربة تحركوا فورا إلى موقع الحاث بعد البلاغ المرسل من برج المراقبة الجوية ومركز عمليات المطار كما تم تداول البلاغ من الجهات المعنية بإدارة الأزمات في المطار والجهات الخارجية المختصة، وإن قوات الإطفاء والإنقاذ استجابت للبلاغ على الفور وتوجه مركز القيادة المتحرك لقيادة الحادث مع إطلاق سارينة الطوارئ من قبل برج المراقبة الجوية وعمليات المطار.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للمطارات أنه تم فتح مركز عمليات الطوارئ الثابت لقيادة الحادث خارجيا وداخليا وتفعيل مخطط سريان البلاغ لاستدعاء جميع عناصر الدعم الداخلى من المطار والخارجى من المحافظة من إسعاف وإطفاء مع غلق المحاور المرورية المؤدية الى المستشفيات وتجهيز المستشفيات في شرم الشيخ لاستقبال الحالات من إصابات ووفيات .

وتابع أنه في نفس الوقت تم إنشاء ساحة طبية داخل موقع الحادث بواسطة الإدارات العاملة في المطار لفرز حالات الإصابات وتصنيفها ونقل الناجين إلى صالة الترانزيت مع توفير واعظين من وزارة الأوقاف والكنيسة وفتح مركز صحفى وإعلامي بالمطار لالقاء البيان الأول من المتحدث الرسمي ومتابعة التطورات أولا بأول .. كما فتحت العلاقات العامة بالمطار صالة خاصة لاستقبال أهالى الركاب وتهدئتهم.

بدوره، قال اللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ، إن فعاليات التجربة تمت بدعم كامل من كل الجهات المعنية بالمحافظة لتأمين مداخل ومخارج المطار بمساعدة قوات أمن الموانئ فى فرض الكردون الأمنى والسيطرة على موقع الحادث، وإن إدارات المطار المختلفة كانت على كفاءة عالية أثناء التدريب والتنفيذ، خاصة إدارة السلامة التي صممت مركزا تعليميا للتدريب على إنقاذ المصابين في حالات الطوارئ من داخل الطائرة والتي تم تصنيعها كاملة بواسطة المتخصصين بمطار شرم الشيخ الدولي.