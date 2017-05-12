إبراهيم عيسى يؤكد تفرغه للكتابة السينمائية.. وينفي شائعات تعاقده مع "الجزيرة"2017-05-12 18:44:59
نفي الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسي شائعات تعاقده مع قناة الجزيرة القطرية ، ووصف الأنباء المتداولة على مواقع التواصل بالكاذبة والسخيفة ، واعتبرها مجرد هراء مؤكدا علي أنه متفرغ تماما في هذه المرحلة لكتاباته الأدبية والسينمائية
يأتى ذلك فيما يحقق فيلم مولانا ،المأخوذ عن أحدث روايات إبراهيم عيسى نجاحات كبيرة خلال عرضه خارج مصر ومشاركته بالمهرجانات الدولية.
يذكر أن الكاتب الصحفى والروائى إبراهيم عيسى ، أسس مجموعة من الصحف منها “الدستور” و”التحرير” و”المقال” ، كما قدم عددا من البرامج التلفزيونية على الفضائيات منه ” الفهرست” و”على القهوة” و”مع الصحابة” و“25-30” و” السادة المرشحون” ومع إبراهيم عيسى”
كما حققت أعمال إبراهيم عيسى الروائية انتشارا واسعا ، ومن بينها روايات: ” “مريم التجلى الأخير” و”العراة” و “مقتل الرجل الكبير” و” دم الحسين ” و” دم على نهد” و”مولانا”
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...Fri, 12 May 2017 08:43:58 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة»
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار عمرو دياب والتي ...Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT