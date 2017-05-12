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إبراهيم عيسى يؤكد تفرغه للكتابة السينمائية.. وينفي شائعات تعاقده مع "الجزيرة"
الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى ابراهيم عيسي

إبراهيم عيسى يؤكد تفرغه للكتابة السينمائية.. وينفي شائعات تعاقده مع "الجزيرة"

2017-05-12 18:44:59
وكالات

نفي الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسي شائعات تعاقده مع قناة الجزيرة القطرية ، ووصف الأنباء المتداولة على مواقع التواصل بالكاذبة والسخيفة ، واعتبرها مجرد هراء مؤكدا علي أنه متفرغ تماما في هذه المرحلة لكتاباته الأدبية والسينمائية

يأتى ذلك فيما يحقق فيلم مولانا ،المأخوذ عن أحدث روايات إبراهيم عيسى نجاحات كبيرة خلال عرضه خارج مصر ومشاركته بالمهرجانات الدولية.

يذكر أن الكاتب الصحفى والروائى إبراهيم عيسى ، أسس مجموعة من الصحف منها “الدستور” و”التحرير” و”المقال” ، كما قدم عددا من البرامج التلفزيونية على الفضائيات منه ” الفهرست” و”على القهوة” و”مع الصحابة” و“25-30” و” السادة المرشحون” ومع إبراهيم عيسى”

كما حققت أعمال إبراهيم عيسى الروائية انتشارا واسعا ، ومن بينها روايات: ” “مريم التجلى الأخير” و”العراة” و “مقتل الرجل الكبير” و” دم الحسين ” و” دم على نهد” و”مولانا”

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