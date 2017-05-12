أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إنشاء ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية شمال غرب خليج السويس بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية بالإضافة لتقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى للسفن العابرة.

كما أعلن مميش - في بيان اليوم الجمعة - اعتزام هيئة قناة السويس تشغيل السفينتين المملوكتين لها (نجدة 1 ونجدة 2 ) للعمل في نقل الحاويات بين مينائي شرق وغرب بورسعيد ويمكن لكل منها أن تحمل أكثر من 50 حاوية.

وقال مميش -في البيان- إنه فيما يخص تحصيل قيمة خدمات لا تؤدى بالموانئ تتم حاليا مراجعة كل ما يتم تحصيله مع الموانئ وسيتم احتساب الخدمات الفعلية التي تقدم فقط دون أية زيادات.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تدرس - حاليا - تحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة بداية من دخولها القناة وحتى الخروج منها في فاتورة واحدة بهدف توحيد جهة التحصيل على أن يكون ذلك من خلال الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس.

وتابع: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد بناء الدولة المصرية من جديد لتجني الأجيال الحالية والقادمة ثمرة ذلك الجهد، وكانت توجيهاته عند تكليفي برئاسة الهيئة العامة الإقتصادية، القضاء على جميع المشاكل التي تعيق التقدم والتنمية، ونعد ببذل كل الجهد لتحقيق ذلك وحتى لا يغادر أحد موانينا المصرية في يوم من الأيام، كما هو شعارنا في قناة السويس آلا نخسر عميلا أو طن بضاعة يمكن أن نجذبه لعبور القناة”.

وكان اجتماع قد عقد - أمس - في بورسعيد حضره وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات والفريق مميش والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إضافة إلى ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية ببورسعيد، وقيادات وزارة النقل البحري وهيئة قناة السويس، بمقر شركة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، حيث تم بحث مشاكل النقل البحري في الموانئ المصرية.